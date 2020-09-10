Ексголовний тренер збірної України з футболу став батьком у 70 років. Фотофакт

Колишній головний тренер збірної України та експрезидент Федерації футболу України Анатолій Коньков, якому 19 вересня виповниться 71 рік, став батьком.

5 вересня, його 34-річна дружина Марія, з якою він живе з 2017 року, народила дівчинку Сашу.

"Сьогодні мій світ наповнився вщерть незнаною раніше любов'ю. Сашенько, донечко, наша мила дитино", – написала Марія Конькова у своєму Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні 89-річний ексвласник Формули-1 Берні Екклстоун вчетверте став батьком. Його 44-річна дружина Фабіана Флозі народила йому сина, якого назвали Ейсом.

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