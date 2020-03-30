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31 березня • оновлено в 02:53
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Економіка Шоу

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Ексфутболістка, що стала бікіні-моделлю, похвалилася пишними формами

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Ебігейл Ретчфорд, яка мріяла про футбольну кар'єру, але стала однією з найвідоміших бікіні-моделей у світі, не втомлюється радувати підписників гарячими фотографіями.

Ретчфорд хотіла стати футболісткою, але проблеми зі здоров'ям не дозволили їй повністю присвятити себе цьому заняттю. Вона не була зломлена цією невдачею та знайшла себе в модельному бізнесі, стрімко захопивши інтернет після публікації декількох фотографій у Facebook у 2013 році.

Ебігейл Ретчфорд

Ебігейл Ретчфорд

@abigailratchford

Зараз у неї 9 мільйонів підписників в Instagram, а в її портфоліо входять зйомки для найбільших чоловічих журналів планети. Фотографії Ретчфорд з'являлися на сторінках Maxim, Esquire, Playboy, Sports Illustrated та інших видань. Для повного щастя їй залишилося виконати лише одну мрію – стати відомою акторкою. Хто знає, може незабаром ми побачимо американську красуню в одному з голлівудських фільмів.

Ебігейл Ретчфорд

Ебігейл Ретчфорд

@abigailratchford

Ебігейл Ретчфорд

Ебігейл Ретчфорд

@abigailratchford

Ебігейл Ретчфорд

Ебігейл Ретчфорд

@abigailratchford

Ебігейл Ретчфорд

Ебігейл Ретчфорд

@abigailratchford

Ебігейл Ретчфорд

Ебігейл Ретчфорд

@abigailratchford

Ебігейл Ретчфорд

Ебігейл Ретчфорд

@abigailratchford

Ебігейл Ретчфорд

Ебігейл Ретчфорд

@abigailratchford

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомі бразильські фітоняшки Валерія Пачеко й Арі Кларк вийшли голими на пляж, влаштувавши "ню"-фотосесію.

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Місце
США
Тег
модель
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Мммда мячики хорошие))))))))
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Спорт роздягальня

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