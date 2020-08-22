Ексфутболіст УПЛ зобразив на відео секс із співробітником клубу після перемоги в матчі РПЛ

Максим Іншаков Роздягальня 19:44, 22.08.2020 Оновлено: 19:50, 22.08.2020

Колишній гравець "Волині" Ерік Бікфалві, який захищав кольори луцького клубу з 2012 по 2015 роки, відзначився нестандартним вчинком в роздягальні єкатеринбурзького "Уралу".

Румунський футболіст після перемоги в матчі чемпіонату Росії в Прем'єр-лізі (РПЛ) над "Краснодаром" (1:0), взяв співробітника клубу за куртку і почав імітувати з ним статевий акт (на відео в правому нижньому кутку).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські форварди "Зеніту" Артем Дзюба і Сердар Азмун схожим чином відзначили чемпіонство.

Відзначимо, що Бікфалві 15 липня, відзначився фантастичним ударом в матчі 29-го туру РПЛ.

32-річний румун угорського походження забив гол ударом через себе в поєдинку проти тульського "Арсеналу".

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