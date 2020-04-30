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30 квітня • оновлено в 13:56
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Ексфорвард "Шахтаря" Чіпріан Маріка потрапив у гучний секс-скандал

2.7т
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Колишній нападник донецького "Шахтаря" Чіпріан Маріка потрапив у гучний секс-скандал в Румунії після публікації відео, на якому в його номері опинилася дружина сина місцевого чиновника.

Як повідомляє видання Sport.ro, Флорін Мунтян, батько якого раніше очолював державну газову компанію Transgaz, стежив за своєю дружиною Анною, підозрюючи її в зраді. Флорін постукав в номер готелю в місті Клуж-Напока, в якому, як йому сказали, вона знаходиться, але з нього вийшла не Анна, а Маріка в рушнику. Він декілька хвилин вмовляв Мунтяна заспокоїтися і не стукати в двері, але той був непохитний. У якийсь момент його дружина все-таки з'явилася на порозі, але пояснити ситуацію довго не могла.

Чіпріан Маріка

Чіпріан Маріка

СПОРТ bigmir) net

Варто відзначити, що відео було записано ще в серпні 2019 року, але з'явилося в мережі тільки зараз. Анна добре знайома з дружиною Маріки, адже їхні сім'ї проживають по сусідству.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гола журналістка з'явилася в прямому ефірі і влаштувала підставу своєму коханцю.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Місце
Румунія Клуж-Напока
Теги
секс скандал ФК Шахтар
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