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18 січня • оновлено в 22:37
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Ексдружина колишнього футболіста "Динамо" знялася у відвертій фотосесії

2.8т
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Анна Дрига, яка восени розлучилася з колишнім футболістом "Динамо" Віталієм Мандзюком, викликала справжній фурор в Intagram, опублікувавши пекельну фотосесію в чорній білизні.

Красуня, яка зараз виховує сина від шлюбу зі спортсменом, особливо не шкодує про розставання, демонструючи своїм шанувальникам прекрасну фігуру.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на цю та інші фотографії українки.

Анна Дрига

Анна Дрига

@aantik

Анна Дрига

Анна Дрига

@aantik

Анна Дрига

Анна Дрига

@aantik

Анна Дрига

Анна Дрига

@aantik

Анна Дрига

Анна Дрига

@aantik

Анна Дрига

Анна Дрига

@aantik

Анна Дрига

Анна Дрига

@aantik

Новини
Відомий рестлер організував груповий секс з дружиною і дівчиною, виклавши відео в мережу

Як повідомляв OBOZREVATEL, рік назад Анна вразила мережу відвертими фото. На своїй сторінці в Instagram дружина колишнього гравця збірної України опублікувала знімок топлес.

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Автор
Максим Богданов
Особа
Віталій Мандзюк
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Гоша Злой
Гоша Злой
ну хоть эта без тюнинга бамперов пока)
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