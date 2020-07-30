Ексдружина Кержакова про життя з футболістом: отримала удар по голові і впала обличчям на кахель
Колишня дружина знаменитого російського футболіста Олександра Кержакова Мілана Тюльпанова написала книгу "Убий у собі жертву", в якій відверто розповіла про своє життя зі спортсменом, про його зради і домашнє насильство.
Після весілля з Кержаковим, якого, за словами дівчини, дуже любила, вона несподівано дізналася про зради чоловіка.
"Я знайшла в його телефоні десятки листувань з різними дівчатами. (...) Я зробила фото цих "доказів" численних зрад на свій телефон і наступного дня показала Сашкові. Не встигла я до кінця задати питання про те, що ж все це означає, як отримала удар по голові і впала обличчям на кахельну підлогу. Потім чоловік схопив мене за волосся і штовхнув на вже зібрані валізи", – наводить "Стархiт" цитату з книги.
Мілана Тюльпанова зазначила, що чоловік "був у люті" і вона отримала численні забої і тріщину в ребрі. Однак потім все ж простила Кержакова.
"Через буквально два-три місяці я дізналася, що вагітна. Саша якось дивно на це відреагував. Він був начебто радий, але досить стриманий", – зазначила вона.
Раніше з'явилася інформація, що Кержаков знущався зі своєї дружини. Жахливі подробиці розповіла Наталія Тюльпанова, теща футболіста.