Ексдружина Кержакова про життя з футболістом: отримала удар по голові і впала обличчям на кахель

Колишня дружина знаменитого російського футболіста Олександра Кержакова Мілана Тюльпанова написала книгу "Убий в собі жертву", в якій відверто розповіла про своє життя зі спортсменом, про його зради і домашнє насильство.

Кержаков і Тюльпанова starhit.ru

Після весілля з Кержаковим, якого, за словами дівчини, дуже любила, вона несподівано дізналася про зради чоловіка.

"Я знайшла в його телефоні десятки листувань з різними дівчатами. (...) Я зробила фото цих "доказів" численних зрад на свій телефон і на наступний день показала Сашкові. Не встигла я до кінця задати питання про те, що ж все це означає, як отримала удар по голові і впала обличчям на кахельну підлогу. Потім чоловік схопив мене за волосся і штовхнув на вже зібрані валізи ", – наводить "Стархiт" цитату з книги.

Мілана Тюльпанова зазначила, що чоловік "був в люті" і вона отримала численні забої і тріщину в ребрі. Однак потім все ж простила Кержакова.

"Через буквально два-три місяці я дізналася, що вагітна. Саша якось дивно на це відреагував. Він був начебто радий, але досить стриманий", – зазначила вона.

Раніше з'явилася інформація, що Кержаков знущався над своєю дружиною. Жахливі подробиці розповіла Наталія Тюльпанова, теща футболіста.