Ексдівчина знаменитого YouTube-блогера і боксера підкорила мережу відвертими фото

Тана Монго є ексдівчиною відомого YouTube-блогера Джейка Пола, який недавно пішов по стопах свого старшого брата Логана, і вийшов на боксерський ринг проти іншого блогера.

21-річна красуня, яка також може похвалитися величезною популярністю на платформі – у неї майже 5,3 мільйона підписників – і Пол почали зустрічатися в квітні 2019 року, в липні провели фейкове весілля, а вже в січні 2020 року оголосили про розставання.

Тана Монго @tanamongeau

Зараз Монго, яка почала кар'єру на YouTube у віці 16 років, завоювала любов глядачів завдяки відвертим і смішним відео з її життя. Крім того, дівчина має привабливу зовнішність і пишні форми, в чому OBOZREVATEL пропонує вам самостійно переконатися.

Тана Монго @tanamongeau

Тана Монго @tanamongeau

Тана Монго @tanamongeau

Тана Монго @tanamongeau

Тана Монго @tanamongeau

Тана Монго @tanamongeau

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексбоєць MMA і відома актриса Сідні Свіні похвалилася ідеальними грудьми.

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