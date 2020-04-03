Ексдинамівець Алієв розповів про зради дружині: спортивні підсумки 2 квітня

Колишній гравець київського "Динамо" Олександр Алієв розповів, як бив і зраджував дружині, а італійська "Фіорентина" провела переговори щодо трансферу українця Руслана Малиновського.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 2 квітня.

Крім того, глава UFC Дана Уайт зізнався, що не здивувався відмові Хабіба Нурмагомедова виходити на бій з Тоні Фергюсоном. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

"Чому ні? Я заробляю гроші": Алієв розповів, як бив дружину

Відомий італійський клуб провів переговори по українцеві Малиновському

"Дружина була, що тут такого?" Алієв назвав свій найдорожчий секс за гроші

"Всі знали": глава UFC відреагував на бойкот Хабіба

Усик – Ф'юрі: Гассієв дав прогноз

Сергій Стаховський звернувся до Ілона Маска через коронавірус

Відома фітнес-модель Daisy Jae вийшла на пляж в незвичайному "голому" купальнику

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!