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3 квітня • оновлено в 09:14
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Ексдинамівець Алієв розповів про зради дружині: спортивні підсумки 2 квітня

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Колишній гравець київського "Динамо" Олександр Алієв розповів, як бив і зраджував дружині, а італійська "Фіорентина" провела переговори щодо трансферу українця Руслана Малиновського.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 2 квітня.

Крім того, глава UFC Дана Уайт зізнався, що не здивувався відмові Хабіба Нурмагомедова виходити на бій з Тоні Фергюсоном. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Мурат Гассієв Сергій Стаховський Хабiб Нурмагомедов Олександр Усик Руслан Малиновський Олександр Алієв
Тег
ФК Динамо Київ
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