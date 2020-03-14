Ексбоєць MMA похвалилася ідеальними грудьми: опубліковані фото красуні

Американська актриса й ексбоєць змішаних єдиноборств Сідні Свіні стрімко набирає популярність завдяки грі в успішних молодіжних серіалах.
22-річна дівчина знімалася в телешоу "Суцільний відстій!" від Netflix і "Ейфорія" від HBO, а також мала епізодичну роль у гучній "Розповіді служниці".
Сідні Свіні
@sydney_sweeney
У 14 років Свіні почала займатися MMA, а у 18 взяла участь у змаганнях із грепплінгу (борцівська техніка з використанням задушливих та больових прийомів - Ред.), в яких їй протистояли хлопці з вищої вагової категорії. В одному з інтерв'ю вона розповіла, що посіла перше місце на змаганнях, і запевнила, що вони їй не піддавалися.
OBOZREVATEL пропонує вам самостійно переконатися у красі Свіні, яка не перестає радувати своїх підписників спокусливими фото.
Сідні Свіні
@sydney_sweeney
Сідні Свіні
@sydney_sweeney
Сідні Свіні
@sydney_sweeney
Сідні Свіні
@sydney_sweeney
Сідні Свіні
@sydney_sweeney
Сідні Свіні
@sydney_sweeney
Сідні Свіні
@sydney_sweeney
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