Ексбоєць MMA похвалилася ідеальними грудьми: опубліковані фото красуні

Американська актриса й ексбоєць змішаних єдиноборств Сідні Свіні стрімко набирає популярність завдяки грі в успішних молодіжних серіалах.

22-річна дівчина знімалася в телешоу "Суцільний відстій!" від Netflix і "Ейфорія" від HBO, а також мала епізодичну роль у гучній "Розповіді служниці".

Сідні Свіні @sydney_sweeney

У 14 років Свіні почала займатися MMA, а у 18 взяла участь у змаганнях із грепплінгу (борцівська техніка з використанням задушливих та больових прийомів - Ред.), в яких їй протистояли хлопці з вищої вагової категорії. В одному з інтерв'ю вона розповіла, що посіла перше місце на змаганнях, і запевнила, що вони їй не піддавалися.

OBOZREVATEL пропонує вам самостійно переконатися у красі Свіні, яка не перестає радувати своїх підписників спокусливими фото.

Сідні Свіні @sydney_sweeney

Сідні Свіні @sydney_sweeney

Сідні Свіні @sydney_sweeney

Сідні Свіні @sydney_sweeney

Сідні Свіні @sydney_sweeney

Сідні Свіні @sydney_sweeney

Сідні Свіні @sydney_sweeney

Як повідомляв OBOZREVATEL, американська красуня з UFC Маккензі Дерн показала пишні форми.

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