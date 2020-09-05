Експодруга "нового Шевченка", яка пішла до футболіста "Шахтаря", спантеличила знімком у купальнику
Колишня дівчина динамівця Владислава Супряги, якого сенегальський агент Ібрагім Сонко назвав "новим Шевченком", виклала свої фотографії в бікіні і задала питання шанувальникам.
У себе в Instagram подруга футболіста "Шахтаря" Валерія Бондаря розмістила знімки з Туреччини і поцікавилася, яка з них найгарнiша.
"Я закохана в цю серію. Кайфую максимально від всіх фоток. А яке для вас найтоповiше? Я тащусь від першої і третьої", – підписала фото красуня.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бондар отримав безліч неприємних повідомлень після опублікованої в Instagram фотографії, на якій він позує разом із Дашею Савіною.
Захисник "гірників" виклав спільний знімок із Савіної на своїй сторінці в соціальній мережі і нарвався на незадоволені коментарі з боку футболістів "Динамо" і "Дніпра-1". Більшість із них разом з ним і Супрягою виграли чемпіонат світу до 20 років у складі збірної України в 2019 році.
Пізніше півзахисник "Динамо" Георгій Цітаішвілі різко висловився про стосунки Бондаря і Супряги.