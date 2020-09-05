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Експодруга "нового Шевченка", яка пішла до футболіста "Шахтаря", спантеличила знімком у купальнику

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Роздягальня
1,0 т.
Даша Савіна

Даша Савіна задала питання своїм шанувальникам.

Колишня дівчина динамівця Владислава Супряги, якого сенегальський агент Ібрагім Сонко назвав "новим Шевченком", виклала свої фотографії в бікіні і задала питання шанувальникам.

У себе в Instagram подруга футболіста "Шахтаря" Валерія Бондаря розмістила знімки з Туреччини і поцікавилася, яка з них найгарнiша.

"Я закохана в цю серію. Кайфую максимально від всіх фоток. А яке для вас найтоповiше? Я тащусь від першої і третьої", – підписала фото красуня.

Даша Савіна звернулася до шанувальників

Даша Савіна звернулася до шанувальників Instagram Даші Савіної

Дівчина попросила вибрати найкраще фото

Дівчина попросила вибрати найкраще фото Instagram Даші Савіної

Красуня відпочиває в Туреччині

Красуня відпочиває в Туреччині Instagram Даші Савіної

Подруга футболіста сфотографувалася в бікіні

Подруга футболіста сфотографувалася в бікіні Instagram Даші Савіної

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бондар отримав безліч неприємних повідомлень після опублікованої в Instagram фотографії, на якій він позує разом із Дашею Савіною.

Захисник "гірників" виклав спільний знімок із Савіної на своїй сторінці в соціальній мережі і нарвався на незадоволені коментарі з боку футболістів "Динамо" і "Дніпра-1". Більшість із них разом з ним і Супрягою виграли чемпіонат світу до 20 років у складі збірної України в 2019 році.

Пізніше півзахисник "Динамо" Георгій Цітаішвілі різко висловився про стосунки Бондаря і Супряги.

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