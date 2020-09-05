Експодруга "нового Шевченка", яка пішла до футболіста "Шахтаря", спантеличила знімком у купальнику

Колишня дівчина динамівця Владислава Супряги, якого сенегальський агент Ібрагім Сонко назвав "новим Шевченком", виклала свої фотографії в бікіні і задала питання шанувальникам.

У себе в Instagram подруга футболіста "Шахтаря" Валерія Бондаря розмістила знімки з Туреччини і поцікавилася, яка з них найгарнiша.

"Я закохана в цю серію. Кайфую максимально від всіх фоток. А яке для вас найтоповiше? Я тащусь від першої і третьої", – підписала фото красуня.

Даша Савіна звернулася до шанувальників Instagram Даші Савіної

Дівчина попросила вибрати найкраще фото Instagram Даші Савіної

Красуня відпочиває в Туреччині Instagram Даші Савіної

Подруга футболіста сфотографувалася в бікіні Instagram Даші Савіної

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бондар отримав безліч неприємних повідомлень після опублікованої в Instagram фотографії, на якій він позує разом із Дашею Савіною.

Захисник "гірників" виклав спільний знімок із Савіної на своїй сторінці в соціальній мережі і нарвався на незадоволені коментарі з боку футболістів "Динамо" і "Дніпра-1". Більшість із них разом з ним і Супрягою виграли чемпіонат світу до 20 років у складі збірної України в 2019 році.

Пізніше півзахисник "Динамо" Георгій Цітаішвілі різко висловився про стосунки Бондаря і Супряги.

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