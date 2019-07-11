Екс-наречену Кличка побили: поліція розкрила подробиці

10 липня в суді Лос-Анджелеса відбулося слухання справи по побиттю колишньої нареченої Володимира Кличка - американської актриси Хайден Панеттьєрі її бойфрендом Брайаном Хікерсоном.

Виявилося, що в останні півроку хлопець регулярно бив дівчину, і ще на початку травня вона не витримала і викликала поліцейських, повідомляє американський портал Radar Online.

Офіцер Ембер Фіндлі на суді розповіла, що виклик надійшов близько 2 години ночі. Під'їхавши до будинку, вона почула жіночі крики: "А-а-а-а! Ти робиш мені боляче!"

Хікерсон, який відкрив двері, сказав, що він сам зі своїми собаками. Жіночі крики він пояснив працюючим телевізором. Врешті-решт він пустив офіцерів в будинок, де вони в спальні нагорі виявили побиту і опухлу Панеттьєрі.

"Я думаю, що він не хотів говорити нам, що [Хайден] була усередині, тому що вона була знаменитістю. Я відразу помітила у неї під очима синці, опухле обличчя. У неї були синці на шиї, на лівій стороні. Коли я з нею розмовляла, вона зняла светр. Я побачила синці на обох руках", - сказала Фіндлі.

Панеттьєрі розповіла офіцерові, що вона і Хікерсон випивали в Кабо Кантина в Голлівуді, а потім повернулися додому. Коли вони були біля вхідних дверей будинку, то почали сперечатися, і він тричі вдарив її по обличчю долонею.

Після останнього удару у Панеттьєрі пішла кров з носа. З'ясувалося, що це далеко не перша сварка закоханих із застосуванням фізичної сили, за два дні Хікерсон три рази бив колишню цивільну дружину Володимира Кличка.

Повторне слухання у цій справі відбудеться через кілька тижнів, попередньо, бойфренду Хайден Панеттьєрі загрожує чотири роки в'язниці.

Нагадаємо, що раніше Хікерсону заборонили наближатися до Панеттьєрі ближче, ніж на 90 метрів, а також намагатися всіляко зв'язатися з коханою.

Крім того, з'явилася інформація, що Хайден має намір припинити відносини з Брайаном.

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