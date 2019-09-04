Ексфутболіста Реала впіймали на поширенні дитячого порно

Колишній захисник дортмундської "Боруссії", "Реала", "Шальке" та збірної Німеччини Крістоф Метцельдер підозрюється у розповсюдженні дитячої порнографії.

Крістоф Метцельдер Global Look Press

Поліція Гамбурга почала розслідування після заяви жінки, яка надала щонайменше 15 дитячих порнографічних фотографій, які Метцельдер відправив їй через WhatsApp, повідомляє RTL.

Поліція затримала Метцельдера біля спортивної школи у Хеннефі, вилучила у нього мобільний телефон. Під час обшуку вдома у Метцельдера був вилучений також і комп'ютер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найпопулярніший порносайт у світі Pornhub назвав десятку футболістів, яких найчастіше шукали користувачі ресурсу.

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