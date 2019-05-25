Екс-дружина капітана "Динамо" показала відверте фото, яке видалив навіть Instagram

Дружина колишнього капітана ФК Динамо Київ Миколи Морозюка влаштувала справжню війну з соціальною мережею через своє відверте фото.

Провокаційний кадр з ресторану на Дніпровській набережній Києва Ірина виклала у себе на сторінці в Instagram, проте фотографія була видалена модераторами.

"Instagram видалив мою фотку🤷🏼♀️ 😃 але я не здаюся 😄😎 Всім добрий вечір 😘", - похвалилася знімком дівчина

Відзначимо, що Ірина Морозюк не раз відзначалася провокаційними фото.

Ірина Морозюк Instagram

Ірина Морозюк Instagram

Ірина Морозюк Instagram

Ірина Морозюк Instagram

Ірина Морозюк Instagram

Ірина Морозюк Instagram

Ірина Морозюк Instagram

Ірина Морозюк Instagram

Ірина Морозюк Instagram

Нагадаємо, що навесні минулого року Ірина знялася у відвертій рекламі власного бренду одягу. Еротичний кліп дівчина також опублікувала у себе в Instagram.

Раніше дружина лідера "Динамо" викликала фурор в Instagram знімком без нижньої білизни.

Крім того, де Ірина в сексуальному бікіні набиває м'яч, а потім ефектно зупиняє його на шиї, зачарувало шанувальників.

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