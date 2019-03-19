Екс-чоловік Началової розповів, що було найстрашнішим після смерті співачки

Колишній півзахисник збірної Росії Євген Алдонін зізнався, що йому було дуже важко говорити з донькою Вірою, у якої померла мама, відома співачка і його колишня дружина Юлія Началова.
Євген Алдонін і Юлія Началова з донькою Вірою
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"Найважче – це розмова з донькою. Дівчинка разом із нами. Батьки Юлі, бабуся і я зараз поряд з Вірою. Вона втратила близьку людину. Маму не замінить ніхто. Людина в такому віці, їй всього лише 12 років, тільки формується. Своєрідна хімія між мамою і донькою тільки налагоджується. Юля шалено любила Віру і оберігала. Ми всі з нею, я не хочу її різко виривати з сім’ї. Вона завжди може на мене розраховувати. Я завжди був, є і буду її батьком, який залишиться з нею", – сказав Алдонін в ефірі програми "Нехай говорять".
Юлія Началова та Євген Алдонін були одружені з 2006 по 2011 рік. Пара виховувала доньку Віру, яка з'явилася на світ 1 грудня 2006 року.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Началова була екстрено госпіталізована 11 березня, оскільки у неї різко підскочив рівень цукру в крові і загострилася подагра, якою вона хворіла в останні роки.
Менеджер артистки заперечувала факт госпіталізації, але після того, як стан виконавиці погіршився, – поділилася подробицями в соціальних мережах.
Через різке погіршення стану здоров’я співачка впала в кому, у неї почали відмовляти внутрішні органи. Згодом стало відомо про гостру ниркову недостатність.
Пізніше медики зафіксували серйозні ускладнення у госпіталізованої російської співачки.
16 березня повідомили, що Началову в терміновому порядку прооперували через загрозу нового абсцесу на нозі. Через декілька годин після операції Юлія померла.
З'ясувалося, що це трапилося в результаті набряку легенів і мозку, які виникли під час ускладнення хвороби.
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