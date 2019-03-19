Екс-чоловік Началової розповів, що було найстрашнішим після смерті співачки

Колишній півзахисник збірної Росії Євген Алдонін зізнався, що йому було дуже важко говорити з донькою Вірою, у якої померла мама, відома співачка і його колишня дружина Юлія Началова.

Євген Алдонін і Юлія Началова з донькою Вірою СЕ

"Найважче – це розмова з донькою. Дівчинка разом із нами. Батьки Юлі, бабуся і я зараз поряд з Вірою. Вона втратила близьку людину. Маму не замінить ніхто. Людина в такому віці, їй всього лише 12 років, тільки формується. Своєрідна хімія між мамою і донькою тільки налагоджується. Юля шалено любила Віру і оберігала. Ми всі з нею, я не хочу її різко виривати з сім’ї. Вона завжди може на мене розраховувати. Я завжди був, є і буду її батьком, який залишиться з нею", – сказав Алдонін в ефірі програми "Нехай говорять".

Юлія Началова та Євген Алдонін були одружені з 2006 по 2011 рік. Пара виховувала доньку Віру, яка з'явилася на світ 1 грудня 2006 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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