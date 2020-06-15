Єфремову влаштували публічний суд, – легенда "Спартака" про ДТП з актором

Олександр Чеканов роздягальня 22:08, 15.06.2020 Оновлено: 22:22, 15.06.2020

Легендарний футболіст московського "Спартака" Юрій Гаврилов засудив висвітлення в ЗМІ ДТП за участю вболівальника клубу і знаменитого актора Михайла Єфремова.

На думку колишнього гравця "червоно-білих", артист, як винуватець смертельної аварії, повинен відповісти за законом.

"Найсумніше, що людина загинула, і її вже не повернути. На жаль, Михайло не вперше, випивши, сідав за кермо. Звичайно, хтось повинен був його зупинити і посадити в таксі або скористатися послугою "тверезий водій". Для Єфремова це тавро на все життя. Писали, що йому загрожує до семи років ув'язнення, а тепер максимальний термін виріс до 12 років. Михайло – наш улюблений актор, але його дії виправдати неможливо, при цьому йому зараз влаштували публічний суд на телебаченні і в ЗМІ", – цитує Гаврилова "Спорт-Експрес".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Михайло Єфремов спровокував смертельну ДТП увечері 8 червня. У результаті аварії помер 57-річний Сергій Захаров. Актор записав відеозвернення до сім'ї загиблого, попросивши вибачення у всього суспільства, зазначивши, що "немає більше ніякого Єфремова".

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