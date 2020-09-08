Двох футболістів вигнали зі збірної Англії через запрошення моделей у готель

Півзахисника "Манчестер Сіті" Філа Фодена і нападника "Манчестер Юнайтед" Мейсона Ґрінвуда вигнали з розташування збірної Англії після того, як вони привели в готель двох ісландських моделей.

Як повідомляє видання The Sun, після матчу Ліги націй проти збірної Ісландії футболісти допомогли 20-річній моделі Наді Сіф Ліндаль Гуннарсдоттір та її сестрі, 19-річній Ларі Клаусен, потрапити непоміченими в готель, де базувалася їхня національна команда. Незважаючи на це, про їхню зустріч стало відомо практично відразу, оскільки одна з дівчат опублікувала відео з номера Ґрінвуда і Фодена в себе в Snapchat.

Наступного дня футболістів було відраховано зі збірної, вони пропустять наступні чотири гри національної команди. Крім того, вони були змушені заплатити штраф за порушення правил карантину, встановлених в Ісландії.

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