Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ роздягальня

Дуже апетитно: українська тенісистка розбурхала мережу відвертим фото

18.3т Читати матеріал російською

19-річна українська тенісистка Даяна Ястремська, яка сенсаційно виступила на Wimbledon-2019, пробившись до 1/8 фіналу, вирішила декілька днів відпочити.

На своїй сторінці в Instagram друга ракетка України поділилася пікантним фото з курорту в Анталії, де вона позує на фоні великих червоних "губ" і висунутого "язика", які нагадують відому емблему рок-гурту The Rolling Stones.

"Декілька днів вихідних", — підписала спортсменка свій знімок.

Some days off ☀️ пару днів вихідних ☀️

A post shared by Dayana Yastremska (@dayana_yastremskay) on

Підписники Ястремської захопилися витонченою фігурою Даяни і її безпосередньою красою.

"Яка цукерка", "Ласкаво просимо, принцесо!", "Надзвичайно красива і стильна!", "Бомба", "Насолоджуйся відпочинком, люблю, цілую", — написали шанувальники молодої української тенісистки.

Не обійшлося і без уїдливих коментарів: "Дитинко, тобі в теніс грати пора, а то купа шанувальників буде набридати".

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська тенісистка викликала фурор еротичним фото в Instagram.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Особа
Даяна Ястремська
Місце
Туреччина Анталья
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
4
Смішно
7
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Bonneau Margaret
Bonneau Margaret
Google оплачував щоденну роботу в Інтернеті від 500 дoо 1000 доларів.і отримав перший місяць $ 22836 і $ 32574 в зарплаті мого минулого місяця від Google, що працює вдома протягом 4 годин робочого дня. легко заробляти $ 150 за годину, а заробіток може бути ще більшим з часом. Це те, що я роблю ....... ⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛ w­w­w­.­W­e­b­JOB­9­8­.­COM
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel