Дуже апетитно: українська тенісистка розбурхала мережу відвертим фото

19-річна українська тенісистка Даяна Ястремська, яка сенсаційно виступила на Wimbledon-2019, пробившись до 1/8 фіналу, вирішила декілька днів відпочити.

На своїй сторінці в Instagram друга ракетка України поділилася пікантним фото з курорту в Анталії, де вона позує на фоні великих червоних "губ" і висунутого "язика", які нагадують відому емблему рок-гурту The Rolling Stones.

"Декілька днів вихідних", — підписала спортсменка свій знімок.

Підписники Ястремської захопилися витонченою фігурою Даяни і її безпосередньою красою.

"Яка цукерка", "Ласкаво просимо, принцесо!", "Надзвичайно красива і стильна!", "Бомба", "Насолоджуйся відпочинком, люблю, цілую", — написали шанувальники молодої української тенісистки.

Не обійшлося і без уїдливих коментарів: "Дитинко, тобі в теніс грати пора, а то купа шанувальників буде набридати".

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська тенісистка викликала фурор еротичним фото в Instagram.

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