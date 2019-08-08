Дружину і дітей: Майк Тайсон розповів, як використовував штучний пеніс

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Майк Тайсон зізнався, що фальсифікував допінг-проби, використовуючи сечу дружини і дітей для успішного проходження допінг тестів.

Майк Тайсон з дружиною

Боксер під час проходження тестів діставав підроблений статевий орган, після чого допінг-офіцери відверталися і більше не контролювали ситуацію.

"Спочатку я використовував сечу дружини, проте з'явився ризик, що аналізи можуть показати вагітність, тому переважно я здавав сечу дітей", - заявив Тайсон в інтерв'ю ESPN.

Новини Майк Тайсон застал жену в постели с Брэдом Питтом

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чемпіон світу з баскетболу Ламар Одом зізнався, що за допомогою накладного пеніса обдурив допінг-офіцерів напередодні Олімпіади-2004.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!