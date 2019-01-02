Дружина знаменитого футболіста випадково виклала фото і позбавила чоловіка кар'єри

Захисник "Галатасарая" Сердар Азіз прикинувся хворим, щоб полетіти на відпочинок. Обман ненавмисно розкрила його дружина Тугче, виклавши фото з чоловіком на березі океану.

Instagram

Перед матчем із "Сівасспором" футболіст повідомив керівництву" Галатасарая ", що не готовий грати через розлад шлунка. Гравцеві дозволили не бути присутнім на матчі. Оскільки після цього туру в чемпіонаті Туреччини починалась майже місячна перерва, подружжя Сердар вирушило на Мальдіви.

Через 12 годин після матчу студентка архітектурного інституту опублікувала в Instagram фото, де її цілком здоровий чоловік ніжиться на курорті. Незважаючи на те, що кадр був швидко видалений, це викликало великий скандал у команді.

Спершу шум підняли фанати "Галатасарая", які здивувалися, як Азіз впорався із перельотом, якщо у нього не було сил навіть приїхати на матч. Керівництво клубу відреагувало миттєво: гравця виставили на трансфер, а тренерський штаб відсторонив його від тренувань.

Тугче Азіз Instagram

Тугче Азіз Instagram

Тугче Азіз Instagram

Тугче Азіз Instagram

Тугче Азіз Instagram

Тугче Азіз Instagram

Тугче Азіз з чоловіком Instagram

Тугче Азіз Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно лідер збірної Аргентини потрапив у пікантну ситуацію під час свого відпочинку в Африці. Розважаючись зі смартфоном, форвард "Інтера" випадково виклав у мережу фото своєї оголеної дружини, яка готувалася прийняти душ.