Дружина Зінченка сказала, чим її вразив Шевченка на весіллі. Відео

Журналістка каналів "Футбол 1/2/3" Влада Седан Щеглова розповіла, що на її весіллі з Олександром Зінченком, дуже запам'ятався тост Андрія Шевченка.

За словами молодої дружини футболіста збірної України і "Манчестер Сіті", Андрій Миколайович сказав такі речі, що вона навіть не знала, що він десь колись її бачив або спостерігав за нею.

"Він розповідав, що коли я почала працювати в програмі "Головна команда", він відразу побачив, що якісь не такі погляди у мене з Зіною. Приємно, що людина такого рівня пам'ятає мене не тільки, як дівчину або дружину Зінченка", – сказала Седан в ефірі Youtube-каналу "Триндец"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Влада похвалилася відео зі свого весілля і вразила Instagram.

Нагадаємо, Зінченко і Щеглова (журналістський псевдонім – Седан – ред.) Почали зустрічатися навесні минулого року. А в жовтні футболіст зробив коханій пропозицію. 12 березня 2020 року пара розписалася в Лондоні.

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