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Дружина Ярмоленко захопила Instagram бомбовим фото в бікіні

2.6тЧитати новину російською

30-річна дружина українського півзахисника дортмундської "Боруссії" Андрія Ярмоленка викликала справжній фурор в соціальних мережах своїм знімком в купальнику.

Чудове тіло Інни справило незабутнє враження на передплатників. Друзі дівчини відзначають шикарний прес, називаючи фігуру вогнянною.

Відзначимо, що не так давно Інна Ярмоленко похвалилася чарівною фотографією в розкішному короткій сукні з глибоким декольте.

Фанати не залишилися байдужими до такого кадру, заваливши красуню величезною кількістю схвальних відгуків.

Інна Ярмоленко

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Інна Ярмоленко

Інна Ярмоленко

Інна Ярмоленко

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL в кінці минулого року Інна Ярмоленко викликала фурор в соцмережах знімком в приваблювало бікіні.

Особа
Інна Ярмоленко
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