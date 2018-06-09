Дружина Ярмоленко захопила Instagram бомбовим фото в бікіні

30-річна дружина українського півзахисника дортмундської "Боруссії" Андрія Ярмоленка викликала справжній фурор в соціальних мережах своїм знімком в купальнику.

Чудове тіло Інни справило незабутнє враження на передплатників. Друзі дівчини відзначають шикарний прес, називаючи фігуру вогнянною.

Відзначимо, що не так давно Інна Ярмоленко похвалилася чарівною фотографією в розкішному короткій сукні з глибоким декольте.

Фанати не залишилися байдужими до такого кадру, заваливши красуню величезною кількістю схвальних відгуків.

Інна Ярмоленко

Інна Ярмоленко

Інна Ярмоленко

Інна Ярмоленко

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL в кінці минулого року Інна Ярмоленко викликала фурор в соцмережах знімком в приваблювало бікіні.