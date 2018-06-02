Дружина Усика зробила несподіваний вчинок на весіллі з боксером - ретро відео

У мережі з'явилося рідкісне відео 9-річної давності з весілля Олександра Усика і Катерини Хмелевскої. Урочиста церемонія одруження відбулася в одному із РАГСів Сімферополя в 2009 році.

У ролику видно, як щаслива Катерина Усик разом зі своїм знаменитим чоловіком по черзі допивають шампанське з келихів і за традицією розбивають посуд, кидаючи її через плече. Олександру це зробити вдалося вдало, а ось його друга половинка несподівано для всіх присутніх кинула кришталь в машину з весільного кортежу.

"Ми планували весілля і раніше. Але коли я приїхав після чемпіонату світу, то все дуже швидко сталося - буквально за тиждень. Дружина вже була вагітна, тому довелося прискоритися. Швидко зробили весілля, спонтанно, але дуже круто вийшло - з друзями та близькими" , - згадував пізніше боксер.

Раніше Усик показав , чим займається з дружиною на пляжі в Мексиці.