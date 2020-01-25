Дружина українського тренера роздяглася на пляжі і вразила формами

Головний тренер футбольного клубу "Маріуполь" Олександр Бабич у свою відпустку поїхав разом з дружиною в Дубай.

Фотографії Наталії на пляжах арабського курорту викликали бурхливе захоплення у Instagram.

У кадрі жінка демонструє чудове тіло, яке дасть фору багатьом молодим дружинам українських футболістів.

Наталя Бабич та Олександр Бабич @babichnatali

Наталя Бабич @babichnatali

Наталя Бабич @babichnatali

Наталя Бабич @babichnatali

Наталя Бабич @babichnatali

Наталя Бабич @babichnatali

Наталя Бабич @babichnatali

Наталя Бабич @babichnatali

Наталя Бабич @babichnatali

Наталя Бабич @babichnatali

Наталя Бабич @babichnatali

Наталя Бабич @babichnatali

Наталя Бабич @babichnatali

Наталя Бабич @babichnatali

Наталя Бабич @babichnatali

Новини Молода дружина Реброва похвалилася фігурою в гарячому бікіні

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина футболіста збірної України Мар'яна Шведа викликала справжній фурор серед своїх фоловерiв, виклавши розкішне різдвяне фото.

Ольга Гринкевич привітала всіх зі святами, знявшись в спокусливій вбранні з вражаючим декольте.

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