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25 січня • оновлено в 17:35
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/ роздягальня

Дружина українського тренера роздяглася на пляжі і вразила формами

1.8т
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Головний тренер футбольного клубу "Маріуполь" Олександр Бабич у свою відпустку поїхав разом з дружиною в Дубай.

Фотографії Наталії на пляжах арабського курорту викликали бурхливе захоплення у Instagram.

У кадрі жінка демонструє чудове тіло, яке дасть фору багатьом молодим дружинам українських футболістів.

Наталя Бабич та Олександр Бабич

Наталя Бабич та Олександр Бабич

@babichnatali

Наталя Бабич

Наталя Бабич

@babichnatali

Наталя Бабич

Наталя Бабич

@babichnatali

Наталя Бабич

Наталя Бабич

@babichnatali

Наталя Бабич

Наталя Бабич

@babichnatali

Наталя Бабич

Наталя Бабич

@babichnatali

Наталя Бабич

Наталя Бабич

@babichnatali

Наталя Бабич

Наталя Бабич

@babichnatali

Наталя Бабич

Наталя Бабич

@babichnatali

Наталя Бабич

Наталя Бабич

@babichnatali

Наталя Бабич

Наталя Бабич

@babichnatali

Наталя Бабич

Наталя Бабич

@babichnatali

Наталя Бабич

Наталя Бабич

@babichnatali

Наталя Бабич

Наталя Бабич

@babichnatali

Наталя Бабич

Наталя Бабич

@babichnatali

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Автор
Максим Богданов
Тег
ФК Маріуполь
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