Дружина українського тренера роздяглася на пляжі і вразила формами

Головний тренер футбольного клубу "Маріуполь" Олександр Бабич у свою відпустку поїхав разом з дружиною в Дубай.
Фотографії Наталії на пляжах арабського курорту викликали бурхливе захоплення у Instagram.
У кадрі жінка демонструє чудове тіло, яке дасть фору багатьом молодим дружинам українських футболістів.
Наталя Бабич та Олександр Бабич
@babichnatali
Наталя Бабич
@babichnatali
Наталя Бабич
@babichnatali
Наталя Бабич
@babichnatali
Наталя Бабич
@babichnatali
Наталя Бабич
@babichnatali
Наталя Бабич
@babichnatali
Наталя Бабич
@babichnatali
Наталя Бабич
@babichnatali
Наталя Бабич
@babichnatali
Наталя Бабич
@babichnatali
Наталя Бабич
@babichnatali
Наталя Бабич
@babichnatali
Наталя Бабич
@babichnatali
Наталя Бабич
@babichnatali
Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина футболіста збірної України Мар'яна Шведа викликала справжній фурор серед своїх фоловерiв, виклавши розкішне різдвяне фото.
Ольга Гринкевич привітала всіх зі святами, знявшись в спокусливій вбранні з вражаючим декольте.
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