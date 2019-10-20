Дружина українського футболіста роздяглася для соцмереж

Дружина українського футболіста турецького "Різеспор" Миколи Морозюка вирішила показати свою шикарну фігуру. Ірина Морозюк опублікувала власну фотографію в білизні в Instagram.

"Ми вибираємо не випадково одне одного. Ми зустрічаємо тільки тих, хто вже існує в нашій підсвідомості", - йдеться у підписі до фото.

Ірина Морозюк Instagram

Ірина Морозюк Instagram

Ірина Морозюк Instagram

Ірина Морозюк Instagram

Ірина Морозюк Instagram

Ірина Морозюк Instagram

Ірина Морозюк Instagram

Ірина Морозюк Instagram

Ірина Морозюк Instagram

Ірина Морозюк Instagram

Нагадаємо, що 31-річний хавбек "Динамо" підписав орендний договір з "Різеспор" в січні цього року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ірина Морозюк засвітила груди на святкуванні дня народження дружини ексфутболіста "Дніпра" Віталія Мандзюка.

Раніше Ірина розмістила знімок, на якому вона оголена лежить в ліжку зі своїм чоловіком.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!