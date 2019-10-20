Дружина українського футболіста роздяглася для соцмереж

Дружина українського футболіста турецького "Різеспор" Миколи Морозюка вирішила показати свою шикарну фігуру. Ірина Морозюк опублікувала власну фотографію в білизні в Instagram.
"Ми вибираємо не випадково одне одного. Ми зустрічаємо тільки тих, хто вже існує в нашій підсвідомості", - йдеться у підписі до фото.
Ірина Морозюк
Ірина Морозюк
Ірина Морозюк
Ірина Морозюк
Ірина Морозюк
Ірина Морозюк
Ірина Морозюк
Ірина Морозюк
Ірина Морозюк
Ірина Морозюк
Нагадаємо, що 31-річний хавбек "Динамо" підписав орендний договір з "Різеспор" в січні цього року.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Ірина Морозюк засвітила груди на святкуванні дня народження дружини ексфутболіста "Дніпра" Віталія Мандзюка.
Раніше Ірина розмістила знімок, на якому вона оголена лежить в ліжку зі своїм чоловіком.
Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!