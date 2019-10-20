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20 жовтня • оновлено в 21:29
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Дружина українського футболіста роздяглася для соцмереж

4.1т Читати матеріал російською

Дружина українського футболіста турецького "Різеспор" Миколи Морозюка вирішила показати свою шикарну фігуру. Ірина Морозюк опублікувала власну фотографію в білизні в Instagram.

"Ми вибираємо не випадково одне одного. Ми зустрічаємо тільки тих, хто вже існує в нашій підсвідомості", - йдеться у підписі до фото.

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

Instagram

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

Instagram

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

Instagram

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

Instagram

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

Instagram

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

Instagram

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

Instagram

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

Instagram

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

Instagram

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

Instagram

Нагадаємо, що 31-річний хавбек "Динамо" підписав орендний договір з "Різеспор" в січні цього року.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Ірина Морозюк засвітила груди на святкуванні дня народження дружини ексфутболіста "Дніпра" Віталія Мандзюка.

Раніше Ірина розмістила знімок, на якому вона оголена лежить в ліжку зі своїм чоловіком.

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Ірина Морозюк
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Букет Красивый
Букет Красивый
Недоёп хронический?
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Дронов Жон
Дронов Жон
Матерь божья!!!!! Силиконовый ужос!!!!
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Громозека Иван
Громозека Иван
Б*ядина какая-то!
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