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6 жовтня • оновлено в 18:17
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Дружина українського чемпіона світу захопила мережу своєю зовнішністю

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Після того, як український чемпіон світу змішаних бойових мистецтв за версією WWFC у важкій вазі Сергій Співак здобув першу перемогу в UFC, вболівальники зацікавилися і його особистим життям.

24-річний уродженець Кишинева більше року одружений на молдавській красуні Яне Букатар. Пара познайомилася в одному зі спортзалів і після двох з половини років романтичного цукерково-букетного періоду зв'язали себе офіційними узами шлюбу.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися зовнішністю другої половинки нашого сенсаційного чемпіона.

Яна Букатар

Яна Букатар

Instagram

Яна Букатар

Яна Букатар

Instagram

Яна Букатар

Яна Букатар

Instagram

Яна Букатар

Яна Букатар

Instagram

Яна Букатар

Яна Букатар

Instagram

Яна Букатар

Яна Букатар

Instagram

Яна Букатар

Яна Букатар

Instagram

Яна Букатар

Яна Букатар

Instagram

Яна Букатар

Яна Букатар

Instagram

Яна Букатар

Яна Букатар

Instagram

Яна Букатар

Яна Букатар

Instagram

Яна Букатар

Яна Букатар

Instagram

Яна Букатар

Яна Букатар

Instagram

Яна Букатар

Яна Букатар

Instagram

Яна Букатар

Яна Букатар

Instagram

Яна Букатар

Яна Букатар

Instagram

Яна Букатар

Яна Букатар

Instagram

Яна Букатар

Яна Букатар

Instagram

Яна Букатар

Яна Букатар

Instagram

Яна Букатар

Яна Букатар

Instagram

Яна Букатар

Яна Букатар

Instagram

Яна Букатар

Яна Букатар

Instagram

Яна Букатар

Яна Букатар

Instagram

Яна Букатар

Яна Букатар

Instagram

Яна Букатар

Яна Букатар

Instagram

Яна Букатар

Яна Букатар

Instagram

Яна Букатар

Яна Букатар

Instagram

Яна Букатар

Яна Букатар

Instagram

Яна Букатар

Яна Букатар

Instagram

Яна Букатар

Яна Букатар

Instagram

Яна Букатар

Яна Букатар

Instagram

Яна Букатар

Яна Букатар

Instagram

Новини
Дружина футболіста збірної України захопила мережу відвертими фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярна фітнес-модель знялася повністю голою і закликала всіх роздягатися

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Тема
UFC
Особа
Сергій Співак
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Комментарии на сайте не модерированы
Чан Джеки
Чан Джеки
совет да любовь.
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