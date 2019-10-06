Дружина українського чемпіона світу захопила мережу своєю зовнішністю

Після того, як український чемпіон світу змішаних бойових мистецтв за версією WWFC у важкій вазі Сергій Співак здобув першу перемогу в UFC, вболівальники зацікавилися і його особистим життям.

24-річний уродженець Кишинева більше року одружений на молдавській красуні Яне Букатар. Пара познайомилася в одному зі спортзалів і після двох з половини років романтичного цукерково-букетного періоду зв'язали себе офіційними узами шлюбу.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися зовнішністю другої половинки нашого сенсаційного чемпіона.

Яна Букатар Instagram

Яна Букатар Instagram

Яна Букатар Instagram

Яна Букатар Instagram

Яна Букатар Instagram

Яна Букатар Instagram

Яна Букатар Instagram

Яна Букатар Instagram

Яна Букатар Instagram

Яна Букатар Instagram

Яна Букатар Instagram

Яна Букатар Instagram

Яна Букатар Instagram

Яна Букатар Instagram

Яна Букатар Instagram

Яна Букатар Instagram

Яна Букатар Instagram

Яна Букатар Instagram

Яна Букатар Instagram

Яна Букатар Instagram

Яна Букатар Instagram

Яна Букатар Instagram

Яна Букатар Instagram

Яна Букатар Instagram

Яна Букатар Instagram

Яна Букатар Instagram

Яна Букатар Instagram

Яна Букатар Instagram

Яна Букатар Instagram

Яна Букатар Instagram

Яна Букатар Instagram

Яна Букатар Instagram

Новини Дружина футболіста збірної України захопила мережу відвертими фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярна фітнес-модель знялася повністю голою і закликала всіх роздягатися

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