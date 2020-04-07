Дружина українського боксера підкорила мережу сексуальним танцем: підсумки спорту 6 квітня

У Мадриді помер легендарний сербський футбольний тренер Радомир Антіч, а дружина українського боксера Тараса Шелестюка всполошила мережу гарячим танцем.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 6 квітня.

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