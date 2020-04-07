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7 квітня • оновлено в 09:24
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Дружина українського боксера підкорила мережу сексуальним танцем: підсумки спорту 6 квітня

1.1т
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У Мадриді помер легендарний сербський футбольний тренер Радомир Антіч, а дружина українського боксера Тараса Шелестюка всполошила мережу гарячим танцем.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 6 квітня.

Крім того, Артем Мілевський назвав дивною ситуацію з коронавірусом у Білорусі. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
Хабiб - Фергюсон UFC
Особи
Артем Мілевський Тарас Шелестюк Ірина Морозюк
Теги
Атлетіко Мадрид ФК Барселона Реал Мадрид
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