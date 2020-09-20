Дружина Семака "організувала собі маленьку смерть", згадавши Навального

Анна Семак, дружина головного тренера російського футбольного клубу "Зеніт" Сергія Семака, розповіла, як ледь не померла через раптову панічну атаку.

39-річна жінка замовила доставку супу з водоростями і кунжутом на міцному грибному бульйоні з азіатського ресторану, від якого їй раптово стало погано.

"З'їла і відчула, як земля йде з-під ніг. Вдома крім мене і дітей нікого не було. Добравшись до ліжка, відкривши вікно, намагалася відчайдушно міркувати, що відбувається. Перша версія змусила згадати випадок з Олексієм Навальним. Можливо, моїм катом міг стати кур'єр в момент загострення психічного захворювання або звільнений в той день офіціант, в нестямі поклавши в блюдо стрихнін", – написала Анна у себе в Instagram.

Також Анна підозрювала у себе серцевий напад і отруєння грибами.

"Але те, що зі мною сталося, як з'ясувалося, називається панічною атакою – цю маленьку смерть я організувала собі сама, силою наміра, виявивши бажання попрощатися завчасно. До ранку все пройшло, залишилася нудота, як від похмілля, і цінний досвід", – підсумувала дружина легендарного футболіста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Семак, який є уродженцем Луганської області, заявив, що жодного разу не був у рідному місті після початку війни на Донбасі.