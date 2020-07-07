Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду не зміг втриматися від компліменту в коментарях під фото своєї дружини Джорджини Родрігес.

Іспанка виклала в Instagram нову фотографію в чорному купальнику. Красуня позує біля пірсу перед спуском у воду.

"Найкрасивіша жінка на землі", – написав під знімком 35-річний Роналду.

Дружина Роналду виклала фото в купальнику: Кріштіану не стримався в коментарях Instagram Джорджини Родрігес

Нагадаємо, що Кріштіану і Джорджина розпочали відносини в 2016 році. Вони познайомилися в бутіку Gucci, де дівчина працювала продавцем-консультантом. Зараз пара виховує спільну доньку і трьох дітей Роналду від сурогатних матерів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Родрігес викликала фурор у мережі, похвалившись ідеальними сідницями.

21 листопада минулого року Кріштіану і Родрігес за версією ЗМІ таємно одружилися. П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" провів церемонію одруження в Марокко, потай від об'єктивів камер і представників громадськості.