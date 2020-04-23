Дружина Роналду вдягла тренiки і зняла спокусливе відео

Максим Богданов роздягальня 20:34, 23.04.2020 Оновлено: 20:44, 23.04.2020

Дружина зіркового форварда італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес вразила своїх фоловерiв спокусливим відео.

26-річна уродженка Буенос-Айреса опублікувала в Instagram тренування сідниць. За три години ролик подивилися більше 1 млн осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Родрігес кілька днів тому похвалилася весняною фотографією, де зробила акцент на значному бюсті.

Раніше Джорджина порадувала своїх шанувальників новим відео в Instagram. Дівчина викупалася в басейні і похвалилася новим купальником.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 листопада Кріштіану і Родрігес за версією ЗМІ потайки одружилися. П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" провів церемонію одруження в Марокко, потай від об'єктивів камер і представників громадськості.

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