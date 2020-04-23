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23 квітня • оновлено в 21:13
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Дружина Роналду вдягла тренiки і зняла спокусливе відео

2.2т
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Дружина зіркового форварда італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес вразила своїх фоловерiв спокусливим відео.

26-річна уродженка Буенос-Айреса опублікувала в Instagram тренування сідниць. За три години ролик подивилися більше 1 млн осіб.

Подивитися цю публікацію в Instagram

La belleza es el acuerdo entre el contenido y la forma . @aloyoga 👗 #workout #fitness

Публікація від Georgina Rodríguez (@georginagio)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Родрігес кілька днів тому похвалилася весняною фотографією, де зробила акцент на значному бюсті.

Раніше Джорджина порадувала своїх шанувальників новим відео в Instagram. Дівчина викупалася в басейні і похвалилася новим купальником.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 листопада Кріштіану і Родрігес за версією ЗМІ потайки одружилися. П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" провів церемонію одруження в Марокко, потай від об'єктивів камер і представників громадськості.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Джорджина Родрiгес
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Спорт роздягальня

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