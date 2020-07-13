Дружина Роналду станцювала тверк в одязі, що обтягує

Дружина зірки "Ювентуса" Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес показала шанувальникам, як розминає сідниці перед тренуванням, станцювавши тверк.

"Коли хочеш тренуватися і дуріти одночасно", – підписала іспанська модель ролик у себе в Instagram.

На відео на Джорджині одягнені тісні лосини, які максимально підкреслюють її пишні форми.

За добу ролик Родрігес подивилися майже вісім мільйонів осіб і залишили під ним понад 22 тисячі коментарів.

Нагадаємо, що Кріштіану і Джорджина познайомилися в 2016 році, коли футболіст прийшов у магазин Gucci, а дівчина працювала там консультанткою. У 2017-му вона народила йому дочку Алану Мартіну. Разом з нею спортсмен виховує своїх трьох дітей від сурогатних матерів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Родрігес опублікувала сексуальну фотографію в купальнику, яку не посоромився прокоментувати Роналду.