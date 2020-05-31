Дружина Роналду похвалилася хвилюючим фото в одязі, що обтягує

Дружина зіркового футболіста "Ювентуса" Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес викликала справжній фурор у соцмережах своїм гарячим фото з тренажерного залу.

26-річна уродженка Буенос-Айреса показала, як вона виглядає після тренування. На знімку втомлена і задоволена Родрігес хвалиться чудово виконаною роботою, одягнена в обтягуючі спортивні штани, якi підкреслюють усi її накачані опуклості.

Джорджина Родрігес @georginagio

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джорджина Родрігес вразила своїх фоловерiв спокусливим відео в обтягуючих трениках.

Родрігес викликала великий ажіотаж у мережі, поділившись фотографією своїх ідеальних сідниць в Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 листопада Кріштіану і Родрігес за версією ЗМІ потайки одружилися. П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" провів церемонію одруження в Марокко, потай від об'єктивів камер і представників громадськості.