Дружина Роналду похвалилася хвилюючим фото в одязі, що обтягує

Максим Богданов роздягальня 16:11, 31.05.2020 Оновлено: 16:23, 31.05.2020

Дружина зіркового футболіста "Ювентуса" Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес викликала справжній фурор у соцмережах своїм гарячим фото з тренажерного залу.

26-річна уродженка Буенос-Айреса показала, як вона виглядає після тренування. На знімку втомлена і задоволена Родрігес хвалиться чудово виконаною роботою, одягнена в обтягуючі спортивні штани, якi підкреслюють усi її накачані опуклості.

Джорджина Родрігес
@georginagio

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джорджина Родрігес вразила своїх фоловерiв спокусливим відео в обтягуючих трениках.

Родрігес викликала великий ажіотаж у мережі, поділившись фотографією своїх ідеальних сідниць в Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 листопада Кріштіану і Родрігес за версією ЗМІ потайки одружилися. П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" провів церемонію одруження в Марокко, потай від об'єктивів камер і представників громадськості.

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