Дружина Роналду похвалилася гарячим знімком у леопардовому купальнику

Михайло Морозов Роздягальня 17:58, 9.07.2020

Дружина нападника "Ювентуса" Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес опублікувала літній знімок у леопардовому купальнику, побажавши всім своїм підписникам хорошого дня.

Акцент у фотографії зроблений на пишних грудях моделі. Її очі повністю сховані під панамою.

Джорджина Родрігес похвалилася гарячим знімком в леопардовому купальнику
Instagram Джорджіни Родрігес

Підписники Джорджини в Instagram не змогли стримати емоції, засипавши Родрігес компліментами і відзначивши, як Кріштіану Роналду з нею пощастило.

Нагадаємо, що зірковий футболіст познайомився з іспанкою в магазині Gucci у 2016 році. Там вона працювала консультанткою. У 2017-му вона народила йому дочку Алану Мартіну. Разом з Джорджиною Роналду виховує своїх трьох дітей від сурогатних матерів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Родрігес вийшла розвішувати білизну в одних трусах, показавши шанувальникам ідеальні сідниці.

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