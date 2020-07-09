Дружина Роналду похвалилася гарячим знімком у леопардовому купальнику

Дружина нападника "Ювентуса" Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес опублікувала літній знімок у леопардовому купальнику, побажавши всім своїм підписникам хорошого дня.

Акцент у фотографії зроблений на пишних грудях моделі. Її очі повністю сховані під панамою.

Джорджина Родрігес похвалилася гарячим знімком в леопардовому купальнику Instagram Джорджіни Родрігес

Підписники Джорджини в Instagram не змогли стримати емоції, засипавши Родрігес компліментами і відзначивши, як Кріштіану Роналду з нею пощастило.

Нагадаємо, що зірковий футболіст познайомився з іспанкою в магазині Gucci у 2016 році. Там вона працювала консультанткою. У 2017-му вона народила йому дочку Алану Мартіну. Разом з Джорджиною Роналду виховує своїх трьох дітей від сурогатних матерів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Родрігес вийшла розвішувати білизну в одних трусах, показавши шанувальникам ідеальні сідниці.