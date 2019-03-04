Дружина непереможного українського боксера вразила роздягненим відео

Дружина непереможного знаменитого українського боксера-середньоваговика Тараса Шелестюка викликала дикий захват у фоловерiв в Instagram своїм новим відео.

У кліпі Аліна одягнена лише в біле бікіні демонструє пози з йоги і валяється в білосніжному піску.

"Які це були веселі і прекрасні дні. Спасибі оператору, який зловив мене в цей момент радості", - підписала кліп дівчина.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися на красуню.

Раніше Шелестюк похвалився спокусливим відео з роздягненою Аліною.

Нагадаємо, що Тарас – "бронзовий" призер Олімпіади-2012 у Лондоні. На професійному рингу Тарас провів 16 боїв і у всіх переміг, десять разів – нокаутом.

У липні позаминулого року Шелестюк, який володіє чемпіонським титулом WBO NABO у напівсередній вазі, здобув яскраву перемогу над Хесусом Альваресом Родрігесом.

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