Дружина непереможного українського боксера вразила роздягненим відео

Дружина непереможного знаменитого українського боксера-середньоваговика Тараса Шелестюка викликала дикий захват у фоловерiв в Instagram своїм новим відео.
У кліпі Аліна одягнена лише в біле бікіні демонструє пози з йоги і валяється в білосніжному піску.
"Які це були веселі і прекрасні дні. Спасибі оператору, який зловив мене в цей момент радості", - підписала кліп дівчина.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися на красуню.
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What a fun and beautiful days it was 💙Thank you @misdia for capturing me at this moment of joy 💙💙💙 @ boxing4fit #modeling #bikinimodel #bikinibody #beachworkout #beachyoga #bikinigirl
Раніше Шелестюк похвалився спокусливим відео з роздягненою Аліною.
Нагадаємо, що Тарас – "бронзовий" призер Олімпіади-2012 у Лондоні. На професійному рингу Тарас провів 16 боїв і у всіх переміг, десять разів – нокаутом.
У липні позаминулого року Шелестюк, який володіє чемпіонським титулом WBO NABO у напівсередній вазі, здобув яскраву перемогу над Хесусом Альваресом Родрігесом.
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