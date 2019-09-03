Дружина знаменитого українського боксера середньої ваги Тараса Шелестюка (17-0, 10 КО) викликала фурор у фоловерiв в Instagram своїм новим відео.

У кліпі Аліна, на якій надіто маленьке синє бікіні, спокусливо крутить стегнами біля дзеркала і заграє з оператором.

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Раніше Шелестюк похвалився спокусливим відео з роздягненою Аліною.

Нагадаємо, що Тарас – "бронзовий" призер Олімпіади-2012 в Лондоні. На професійному рингу Тарас провів 16 боїв і у всіх переміг, десять раз – нокаутом.

У липні позаминулого року Шелестюк, який володіє чемпіонським титулом WBO NABO в напівсередній вазі, здобув яскраву перемогу над Хесусом Альваресом Родрігесом.

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