Дружина знаменитого українського боксера середньої ваги Тараса Шелестюка (17-0, 10 КО) викликала фурор у фоловерiв в Instagram своїм новим відео.
У кліпі Аліна, на якій надіто маленьке синє бікіні, спокусливо крутить стегнами біля дзеркала і заграє з оператором.
Раніше Шелестюк похвалився спокусливим відео з роздягненою Аліною.
Нагадаємо, що Тарас – "бронзовий" призер Олімпіади-2012 в Лондоні. На професійному рингу Тарас провів 16 боїв і у всіх переміг, десять раз – нокаутом.
У липні позаминулого року Шелестюк, який володіє чемпіонським титулом WBO NABO в напівсередній вазі, здобув яскраву перемогу над Хесусом Альваресом Родрігесом.
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