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3 вересня • оновлено в 20:52
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Роздягнена дружина непереможного українського боксера показала спокусливе відео

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Дружина знаменитого українського боксера середньої ваги Тараса Шелестюка (17-0, 10 КО) викликала фурор у фоловерiв в Instagram своїм новим відео.

У кліпі Аліна, на якій надіто маленьке синє бікіні, спокусливо крутить стегнами біля дзеркала і заграє з оператором.

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Дружина непереможного українського боксера вразила мережу своєю зовнішністю

Раніше Шелестюк похвалився спокусливим відео з роздягненою Аліною.

Нагадаємо, що Тарас – "бронзовий" призер Олімпіади-2012 в Лондоні. На професійному рингу Тарас провів 16 боїв і у всіх переміг, десять раз – нокаутом.

У липні позаминулого року Шелестюк, який володіє чемпіонським титулом WBO NABO в напівсередній вазі, здобув яскраву перемогу над Хесусом Альваресом Родрігесом.

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Особа
Тарас Шелестюк
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