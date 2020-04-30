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30 квітня • оновлено в 18:28
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Дружина Мамаєва показала себе до пластики

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Алана Мамаєва, дружина півзахисника футбольного клубу "Ростов" Павла Мамаєва, показала, як виглядала в юності. Дівчина виклала в Instagram фотографію себе в 17-18 років.

Знімок юної Алани викликав здивування у пiдписникiв. Користувачі відзначили її привабливу зовнішність і висловили здивування, навіщо їй потрібна була пластична операція.

"Алана, а навіщо робили пластику, якщо все було нормально з зовнішністю?" - поцікавилася користувач під ніком stroi_servis_msk.

"Взагалі не схожа на себе сьогоднішню", - додала svsv1806.

"Я думала це юна Демі Мур", - здивувалася solumdeus.

У відповідь Мамаєва парирувала, що зробила лише ринопластику.

"Мені не подобався тільки ніс! Я не можу сказати, що я вся перероблена! В особі крім носа нічого і немає", - відповіла 32-річна росіянка.

Алана Мамаєва (до і після операції)

Алана Мамаєва (до і після операції)

@alana_mamaeva

Алана Мамаєва

Алана Мамаєва

@alana_mamaeva

Алана Мамаєва

Алана Мамаєва

@alana_mamaeva

Алана Мамаєва

Алана Мамаєва

@alana_mamaeva

Як повідомляв OBOZREVATEL, Павло Мамаєв у вересні вийшов на свободу після того, як відбув термін за розбійні напади. Разом з Олександром Кокоріним Павло був визнаний винним у справі про двох бійках в центрі Москви 8 жовтня 2018 року.

Відзначимо, що напередодні дружина екс-футболіста київського "Динамо" Миколи Морозюка Ірина показала, як виглядала п'ять-шість років тому до того, як зробила собі пластичні операції.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Павло Мамаєв
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Спорт роздягальня

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