Дружина Кріштіану Роналду справила фурор формами в купальнику

Максим Іншаков Роздягальня 15:32, 19.07.2020 Оновлено: 15:58, 19.07.2020

Дружина нападника "Ювентуса" Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес зібрала величезну кількість захоплених коментарів, похвалившись фотографіями в купальнику.

На одному знімку дівчина позує, сидячи на пірсі. Водночас поза підкреслює пишні стегна. На другому Джорджина сидить на яхті, демонструючи об'ємний бюст.

Джорджина Родрігес спиною на пірсі
Instagram Джорджини Родрігес
Джорджина Родрігес сидить на яхті
Instagram Джорджини Родрігес
Джорджина Родрігес виходить з машини
Instagram Джорджини Родрігес
Джорджина Родрігес разом із Роналду
Instagram Джорджини Родрігес

Користувачі інтернету не змогли пройти повз таку красу, заваливши дівчину зізнаннями в коханні.

Нагадаємо, що Кріш познайомився з іспанкою в магазині Gucci в 2016 році. Там вона працювала продавцем-консультантом. У 2017-му вона народила йому дочку Алану Мартіну. Разом із Джорджиною Роналду виховує своїх трьох дітей від сурогатних матерів.

21 листопада минулого року Кріштіану і Родрігес, за версією ЗМІ, потайки одружилися. П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" провів церемонію одруження в Марокко, потай від об'єктивів камер і представників громадськості

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Родрігес вийшла розвішувати білизну в одних трусах, показавши шанувальникам ідеальні сідниці, а недавно красуня опублікувала лiтнiй знімок у леопардовому купальнику.

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