Дружина форварда збірної України з футболу Євгена Коноплянки Вікторія Шиманська свою відпустку проводить на Мальдівах.

У своєму Instagram дружина гравця донецького "Шахтаря" похвалилася знімками з білосніжних пляжів Індійського океану.

У кадрі українка демонструє своє ідеально тіло, доводячи, що прекрасно відновилася після пологів двох дітей.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися фотографіями красуні.

Вікторія Коноплянка @vikakonoplyanka

Вікторія Коноплянка @vikakonoplyanka

Вікторія Коноплянка @vikakonoplyanka

Вікторія Коноплянка @vikakonoplyanka

Вікторія Коноплянка @vikakonoplyanka

Вікторія Коноплянка @vikakonoplyanka

Вікторія Коноплянка @vikakonoplyanka

Вікторія Коноплянка @vikakonoplyanka

Вікторія Коноплянка @vikakonoplyanka

Вікторія Коноплянка @vikakonoplyanka

Вікторія Коноплянка @vikakonoplyanka

Вікторія Коноплянка @vikakonoplyanka

Вікторія Коноплянка @vikakonoplyanka

Вікторія Коноплянка @vikakonoplyanka

Вікторія Коноплянка @vikakonoplyanka

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст донецького "Шахтаря" Давид Хочолава закрутив роман з фіналісткою конкурсу краси Міс Україна Юлією Сидоренко.

У 2016 році тоді ще 18-річна сумчанка увійшла в топ-25 найкрасивіших дівчат країни. Напередодні Юлія виклала романтичне відео.

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