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7 січня • оновлено в 18:10
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Дружина Коноплянки роздяглася, показавши шикарне тіло

3.6т
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Дружина форварда збірної України з футболу Євгена Коноплянки Вікторія Шиманська свою відпустку проводить на Мальдівах.

У своєму Instagram дружина гравця донецького "Шахтаря" похвалилася знімками з білосніжних пляжів Індійського океану.

У кадрі українка демонструє своє ідеально тіло, доводячи, що прекрасно відновилася після пологів двох дітей.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися фотографіями красуні.

Вікторія Коноплянка

Вікторія Коноплянка

@vikakonoplyanka

Вікторія Коноплянка

Вікторія Коноплянка

@vikakonoplyanka

Вікторія Коноплянка

Вікторія Коноплянка

@vikakonoplyanka

Вікторія Коноплянка

Вікторія Коноплянка

@vikakonoplyanka

Вікторія Коноплянка

Вікторія Коноплянка

@vikakonoplyanka

Вікторія Коноплянка

Вікторія Коноплянка

@vikakonoplyanka

Вікторія Коноплянка

Вікторія Коноплянка

@vikakonoplyanka

Вікторія Коноплянка

Вікторія Коноплянка

@vikakonoplyanka

Вікторія Коноплянка

Вікторія Коноплянка

@vikakonoplyanka

Вікторія Коноплянка

Вікторія Коноплянка

@vikakonoplyanka

Вікторія Коноплянка

Вікторія Коноплянка

@vikakonoplyanka

Вікторія Коноплянка

Вікторія Коноплянка

@vikakonoplyanka

Вікторія Коноплянка

Вікторія Коноплянка

@vikakonoplyanka

Вікторія Коноплянка

Вікторія Коноплянка

@vikakonoplyanka

Вікторія Коноплянка

Вікторія Коноплянка

@vikakonoplyanka

Новини
Дружина Коноплянки показала, що з нею було після голу чоловіка: домашнє відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст донецького "Шахтаря" Давид Хочолава закрутив роман з фіналісткою конкурсу краси Міс Україна Юлією Сидоренко.

У 2016 році тоді ще 18-річна сумчанка увійшла в топ-25 найкрасивіших дівчат країни. Напередодні Юлія виклала романтичне відео.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов
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