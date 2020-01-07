Дружина форварда збірної України з футболу Євгена Коноплянки Вікторія Шиманська свою відпустку проводить на Мальдівах.
У своєму Instagram дружина гравця донецького "Шахтаря" похвалилася знімками з білосніжних пляжів Індійського океану.
У кадрі українка демонструє своє ідеально тіло, доводячи, що прекрасно відновилася після пологів двох дітей.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися фотографіями красуні.
Вікторія Коноплянка
@vikakonoplyanka
Вікторія Коноплянка
@vikakonoplyanka
Вікторія Коноплянка
@vikakonoplyanka
Вікторія Коноплянка
@vikakonoplyanka
Вікторія Коноплянка
@vikakonoplyanka
Вікторія Коноплянка
@vikakonoplyanka
Вікторія Коноплянка
@vikakonoplyanka
Вікторія Коноплянка
@vikakonoplyanka
Вікторія Коноплянка
@vikakonoplyanka
Вікторія Коноплянка
@vikakonoplyanka
Вікторія Коноплянка
@vikakonoplyanka
Вікторія Коноплянка
@vikakonoplyanka
Вікторія Коноплянка
@vikakonoplyanka
Вікторія Коноплянка
@vikakonoplyanka
Вікторія Коноплянка
@vikakonoplyanka
Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст донецького "Шахтаря" Давид Хочолава закрутив роман з фіналісткою конкурсу краси Міс Україна Юлією Сидоренко.
У 2016 році тоді ще 18-річна сумчанка увійшла в топ-25 найкрасивіших дівчат країни. Напередодні Юлія виклала романтичне відео.
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