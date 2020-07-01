Дружина Коноплянки після душа вперше знялася в онлайн-фотоссессії

Максим Богданов Роздягальня 19:40, 1.07.2020

Дружина форварда збірної України з футболу Євгена Коноплянки Вікторія Шиманська похвалилася новою фотосесією.

У своєму Instagram дружина гравця донецького "Шахтаря" виклала знімки з онлайн-фотосесії, зізнавшись що зробила це вперше.

"Вийшла з душу, здзвонилася з фотографом, і вийшла моя перша онлайн-фотосесія, і думаю не остання", – підписала знімок дівчина.

Подібні зйомки стали набирати обертів під час карантину. Фотографи зідзвонювалися з клієнтами в зуме / скайпі і робили знімки.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися фотографіями красуні.

Instagram Вікторії Шиманської
Instagram Вікторії Шиманської
Instagram Вікторії Шиманської
Instagram Вікторії Шиманської
Instagram Вікторії Шиманської

Як повідомляв OBOZREVATEL, Віка свою відпустку провела на Мальдівах.

У себе в акаунті дівчина виклала знімки в купальнику, які були зроблені на білосніжних пляжах Індійського океану.

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Спорт Роздягальня

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