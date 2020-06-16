Дружина Кокоріна похвалилася фігурою в золотому купальнику

Максим Богданов роздягальня 21:02, 16.06.2020 Оновлено: 21:02, 16.06.2020

Дружина відомого російського футболіста Олександра Кокоріна Дар'я Валітова опублікувала фото в бікіні.

"Літо, воно таке", – підписала знімок чоловіка нападника "Сочі".

На знімку Дар'я позує в золотому купальнику. Пiдписники Валітової залишилися в захваті від її фігури і прийшли до висновку, що Дар'я повністю готова до сезону бікіні.

Дар'я Валітова
Instagram Дар'i Валітова

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 вересня Кокорін і його друг Павло Мамаєв вийшли на свободу по УДО. Футболісти відбували покарання після того, як в жовтні 2018 го стали призвідниками двох бійок в центрі Москви.

Раніше Кокорін заявив, що дуже сумує за матчами між збірними Росії та України.

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