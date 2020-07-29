Дружина Кличка в сукнi з декольте знялася в розкішній фотосесії

Максим Іншаков Роздягальня 22:39, 29.07.2020

Дружина легендарного українського боксера, "вічного" чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC), а тепер "просто" мера Києва Віталія Кличка, викликала фурор в Instagram своєї новою фотосесією.

46-річна Наталія продемонструвала нові прикраси з каменів Сваровскі, знявшись в білій сукні зі значним декольте.

Користувачі в коментарях не залишилися байдужими до такої краси, заваливши українку захопленими відгуками.

Наталія Кличко знялася у фотосесії
Instagram Наталії Кличко
Наталія Кличко в білій сукні
Instagram Наталії Кличко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Наталія поділилася особливим секретом краси, а також повідала про свої тренування і харчування.

Нагадаємо, що 19 липня Віталію Володимировичу виповнилося 49 років. На честь цього в мережі згадали найпотужніші нокаути знаменитого чемпіона.

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