Дружина Кличка в сукнi з декольте знялася в розкішній фотосесії
Наталя та Віталій Клички.
Дружина легендарного українського боксера, "вічного" чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC), а тепер "просто" мера Києва Віталія Кличка, викликала фурор в Instagram своєї новою фотосесією.
46-річна Наталія продемонструвала нові прикраси з каменів Сваровскі, знявшись в білій сукні зі значним декольте.
Користувачі в коментарях не залишилися байдужими до такої краси, заваливши українку захопленими відгуками.
Наталія Кличко знялася у фотосесії Instagram Наталії Кличко
Наталія Кличко в білій сукні Instagram Наталії Кличко
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Наталія поділилася особливим секретом краси, а також повідала про свої тренування і харчування.
Нагадаємо, що 19 липня Віталію Володимировичу виповнилося 49 років. На честь цього в мережі згадали найпотужніші нокаути знаменитого чемпіона.