Дружина Кличка в сукнi з декольте знялася в розкішній фотосесії

Дружина легендарного українського боксера, "вічного" чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC), а тепер "просто" мера Києва Віталія Кличка, викликала фурор в Instagram своєї новою фотосесією.

46-річна Наталія продемонструвала нові прикраси з каменів Сваровскі, знявшись в білій сукні зі значним декольте.

Користувачі в коментарях не залишилися байдужими до такої краси, заваливши українку захопленими відгуками.

Наталія Кличко знялася у фотосесії Instagram Наталії Кличко

Наталія Кличко в білій сукні Instagram Наталії Кличко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Наталія поділилася особливим секретом краси, а також повідала про свої тренування і харчування.

Нагадаємо, що 19 липня Віталію Володимировичу виповнилося 49 років. На честь цього в мережі згадали найпотужніші нокаути знаменитого чемпіона.