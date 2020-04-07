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8 квітня • оновлено в 06:35
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Дружина Іллі Ковальчука похвалилася "карантинним" пресом

4.6т
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Ніколь Ковальчук, дружина зоряного російського нападника хокейного клубу "Вашингтон" Іллі Ковальчука, виклала фото, на якому продемонструвала свій прогрес у занятті фітнесом.

"Карантинний прес", – підписала знімок Ніколь Ковальчук.

QUARANTINE ABS..💪🏻 #stayhome

Публікація від Nikol Kovalchuk (@nikolkovalchukofficial)

Ніколь та Ілля познайомилися, коли їм було всього по 18 років. Дівчина тоді співала в гурті "Міраж", а Ковальчук побачив її по телевізору, після чого попросив друзів організувати зустріч.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на інші фото дівчини.

Ніколь Ковальчук

Ніколь Ковальчук

@nikolkovalchukofficial

Ніколь Ковальчук

Ніколь Ковальчук

@nikolkovalchukofficial

Ніколь Ковальчук

Ніколь Ковальчук

@nikolkovalchukofficial

Ніколь Ковальчук

Ніколь Ковальчук

@nikolkovalchukofficial

Ніколь Ковальчук

Ніколь Ковальчук

@nikolkovalchukofficial

Ніколь Ковальчук

Ніколь Ковальчук

@nikolkovalchukofficial

Ніколь Ковальчук

Ніколь Ковальчук

@nikolkovalchukofficial

Ніколь Ковальчук

Ніколь Ковальчук

@nikolkovalchukofficial

Ніколь Ковальчук

Ніколь Ковальчук

@nikolkovalchukofficial

Ніколь Ковальчук

Ніколь Ковальчук

@nikolkovalchukofficial

Ніколь Ковальчук

Ніколь Ковальчук

@nikolkovalchukofficial

Ніколь Ковальчук

Ніколь Ковальчук

@nikolkovalchukofficial

Ніколь Ковальчук

Ніколь Ковальчук

@nikolkovalchukofficial

Ніколь Ковальчук

Ніколь Ковальчук

@nikolkovalchukofficial

Ніколь Ковальчук

Ніколь Ковальчук

@nikolkovalchukofficial

Ніколь Ковальчук

Ніколь Ковальчук

@nikolkovalchukofficial

Ніколь Ковальчук

Ніколь Ковальчук

@nikolkovalchukofficial

Ніколь Ковальчук

Ніколь Ковальчук

@nikolkovalchukofficial

Ніколь Ковальчук

Ніколь Ковальчук

@nikolkovalchukofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно відомий футболіст від нудьги на карантині переспав із сестрою дружини.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Ілля Ковальчук
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Комментарии на сайте не модерированы
Ivani Rezo
Ivani Rezo
Вены в паху сейчас взорвутся у нее
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Спорт роздягальня

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