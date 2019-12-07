Дружина Хачеріді похвалилася гарячим фото з відпочинку

Дружина колишнього футболіста київського "Динамо" і збірної України Євгена Хачеріді, підкорила своїх фоловерiв в Instagram палким знімком з морського відпочинку.

28-річна Вікторія Шатохіна ніжиться під палючим південним сонцем на тлі приголомшливого моря.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися цими та іншими фотографіями дівчини.

Нагадаємо, що Женя і Віка вже довгий час разом і виховує дітей-двійнят Єву і Даніеля. Пара стала батьками в квітні 2015 року.

Вікторія Шатохіна Instagram Вікторії Шатохиной

Вікторія Шатохіна Instagram Вікторії Шатохиной

Вікторія Шатохіна Instagram Вікторії Шатохиной

Вікторія Шатохіна Instagram Вікторії Шатохиной

Вікторія Шатохіна Instagram Вікторії Шатохиной

Вікторія Шатохіна Instagram Вікторії Шатохиной

Вікторія Шатохіна Instagram Вікторії Шатохиной

Вікторія Шатохіна Instagram Вікторії Шатохиной

Вікторія Шатохіна Instagram Вікторії Шатохиной

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 жовтня Євген підписав контракт з білоруським клубом "Динамо" (Брест).

Нагадаємо, що влітку минулого року Хачеріді відзначився тим, що в Москві показав українську символіку фанатам московського "Спартака". Після матчу Ліги чемпіонів Євген продемонстрував ультрас щитки із зображенням прапора України.

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