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7 грудня • оновлено в 12:38
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Дружина Хачеріді похвалилася гарячим фото з відпочинку

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Дружина колишнього футболіста київського "Динамо" і збірної України Євгена Хачеріді, підкорила своїх фоловерiв в Instagram палким знімком з морського відпочинку.

28-річна Вікторія Шатохіна ніжиться під палючим південним сонцем на тлі приголомшливого моря.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися цими та іншими фотографіями дівчини.

Нагадаємо, що Женя і Віка вже довгий час разом і виховує дітей-двійнят Єву і Даніеля. Пара стала батьками в квітні 2015 року.

Вікторія Шатохіна

Вікторія Шатохіна

Instagram Вікторії Шатохиной

Вікторія Шатохіна

Вікторія Шатохіна

Instagram Вікторії Шатохиной

Вікторія Шатохіна

Вікторія Шатохіна

Instagram Вікторії Шатохиной

Вікторія Шатохіна

Вікторія Шатохіна

Instagram Вікторії Шатохиной

Вікторія Шатохіна

Вікторія Шатохіна

Instagram Вікторії Шатохиной

Вікторія Шатохіна

Вікторія Шатохіна

Instagram Вікторії Шатохиной

Вікторія Шатохіна

Вікторія Шатохіна

Instagram Вікторії Шатохиной

Вікторія Шатохіна

Вікторія Шатохіна

Instagram Вікторії Шатохиной

Вікторія Шатохіна

Вікторія Шатохіна

Instagram Вікторії Шатохиной

Новини
"Хачеріді?" Срна розповів про великий трансфер "Шахтаря"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 жовтня Євген підписав контракт з білоруським клубом "Динамо" (Брест).

Нагадаємо, що влітку минулого року Хачеріді відзначився тим, що в Москві показав українську символіку фанатам московського "Спартака". Після матчу Ліги чемпіонів Євген продемонстрував ультрас щитки із зображенням прапора України.

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Автор
Максим Богданов
Особа
Євген Хачеріді
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Комментарии на сайте не модерированы
Айзенберг Григорий
Айзенберг Григорий
ХАЧЕРИДИ-ДЕРЬМОВЫЙ ФУТБОЛИСТ !!!!
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