Дружина голкіпера збірної України вразила відвертими фото з відпочинку

Дружина воротаря збірної України Дениса Бойка викликала справжній фурор у соціальних мережах своїми знімками з відпочинку на Самуї.

Валерія Бойко захопила своїх фоловерiв ідеальною фігурою, яку продемонструвала на сонячному пляжі таїландського острова.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим оцінити зовнішність красуні.

Лера Бойко Instagram

Лера Бойко Instagram

Лера Бойко Instagram

Лера Бойко Instagram

Лера Бойко Instagram

Лера Бойко Instagram

Лера Бойко Instagram

Лера Бойко Instagram

Лера Бойко Instagram

Лера Бойко Instagram

Лера Бойко Instagram

Новини Роздягнена дружина голкіпера збірної України розірвала мережу знімками з відпочинку

У січні минулого року Валерія порадувала своїх шанувальникiв чорно-білими знімками зі своєї еротичної фотосесії. Дружина воротаря "Динамо" опублікувала в Instagram кілька ефектних кадрів.

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