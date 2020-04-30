Футболіст збірної України та полтавської "Ворскли" Ігор Пердута розповів про кумедні ситуації, що пов'язанi з його прізвищем.

Ігор Пердута з дружиною Полтавщина Спорт

"Без жартів не обходилося і в дитинстві, і в дорослому футболі. Але мені щастило з людьми – над моїм прізвищем ніхто не сміявся зло. Всі підколки завжди були дружніми. Я розумію, що саме слово Пердута досить кумедне, і якби я сам почув таке прізвище, я б посміхнувся. Ви ж напевно чули, як мене партнери кличуть на полі – Пердью або Пердюня", – пожартував спортсмен.

За словами 29-річного захисника, прізвище не приносить йому жодного дискомфорту, і його майбутня дружина не зазнала жодних негативних емоцій у РАГСі.

"Чи легко дружина погодилася взяти прізвище? Вона велика молодець. Я сам здивувався, якщо чесно, як легко вона його взяла. Вона ще так здивовано у мене питала: "Тю, а яку ще я повинна брати? "Врешті-решт, у неї дівоче прізвище Москаль", – наводить слова Пердути "Полтавщина спорт".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Пердута отримав виклик у національну команду в 2017 році і на церемонії посвяти заспівав "Червону Руту".

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