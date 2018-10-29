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Дружина футболіста збірної України вразила мережу відвертими знімками

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Дружина футболіста молодіжної збірної України Максима Третьякова своєю красою викликала справжній фурор у соціальних мережах. Ліза Третьякова займається фітнесом і регулярно викладає результати своєї роботи в Instagram.

Шанувальники залишають сотні коментарів буквально під кожним відвертим знімком красуні. Відзначимо, що крім занять у тренажерному залі, брюнетка знаходить час і для своєї дочки Сабріни.

OBOZREVATEL пропонує читачам помилуватися красою фітоняшки.

Ліза Третьякова

Ліза Третьякова

Instagram

Ліза Третьякова

Ліза Третьякова

Instagram

Ліза Третьякова

Ліза Третьякова

Instagram

Ліза Третьякова з чоловіком і дитиною

Ліза Третьякова з чоловіком і дитиною

Instagram

Ліза Третьякова

Ліза Третьякова

Instagram

Ліза Третьякова

Ліза Третьякова

Instagram

Ліза Третьякова

Ліза Третьякова

Instagram

Ліза Третьякова

Ліза Третьякова

Instagram

Ліза Третьякова

Ліза Третьякова

Instagram

Ліза Третьякова

Ліза Третьякова

Instagram

Ліза Третьякова

Ліза Третьякова

Instagram

Ліза Третьякова

Ліза Третьякова

Instagram

Ліза Третьякова

Ліза Третьякова

Instagram

Ліза Третьякова

Ліза Третьякова

Instagram

Ліза Третьякова

Ліза Третьякова

Instagram

Ліза Третьякова

Ліза Третьякова

Instagram

Ліза Третьякова

Ліза Третьякова

Instagram

Ліза Третьякова

Ліза Третьякова

Instagram

Ліза Третьякова

Ліза Третьякова

Instagram

Ліза Третьякова

Ліза Третьякова

Instagram

Ліза Третьякова

Ліза Третьякова

Instagram

Ліза Третьякова

Ліза Третьякова

Instagram

Ліза Третьякова

Ліза Третьякова

Instagram

Ліза Третьякова

Ліза Третьякова

Instagram

Ліза Третьякова

Ліза Третьякова

Instagram

Ліза Третьякова

Ліза Третьякова

Instagram

Ліза Третьякова

Ліза Третьякова

Instagram

Ліза Третьякова

Ліза Третьякова

Instagram

Ліза Третьякова

Ліза Третьякова

Instagram

Ліза Третьякова

Ліза Третьякова

Instagram

Ліза Третьякова

Ліза Третьякова

Instagram

Ліза Третьякова

Ліза Третьякова

Instagram

Ліза Третьякова

Ліза Третьякова

Instagram

Ліза Третьякова

Ліза Третьякова

Instagram

Ліза Третьякова

Ліза Третьякова

Instagram

Новини
Знаменитий футболіст ґвалтував зірку телешоу, поки його дружина спала поруч

Нагадаємо, що недавно дружина футболіста збірної України знялася у відвертій фотосесії.

Об'єкт
Молодіжна збірна України з футболу
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