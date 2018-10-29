Дружина футболіста збірної України вразила мережу відвертими знімками

Дружина футболіста молодіжної збірної України Максима Третьякова своєю красою викликала справжній фурор у соціальних мережах. Ліза Третьякова займається фітнесом і регулярно викладає результати своєї роботи в Instagram.
Шанувальники залишають сотні коментарів буквально під кожним відвертим знімком красуні. Відзначимо, що крім занять у тренажерному залі, брюнетка знаходить час і для своєї дочки Сабріни.
Тренування не проходять безслідно 💪🏼 ⠀ Не дарма качаю 🌰 ⠀ Ps Ну що, доїдаємо всі свої цукерки, шоколадки і вже в понеділок починаємо популярний марафон "21 день без цукру" та іншої гидоти?! 🙈 ⠀ Наведемо шкіру обличчя в порядок і змінимо якість тіла в кращу сторону 😌👌🏼 ⠀ Хто зі мною, дівчатка? 👇🏼
OBOZREVATEL пропонує читачам помилуватися красою фітоняшки.
Ліза Третьякова
Ліза Третьякова
Ліза Третьякова
Ліза Третьякова з чоловіком і дитиною
Ліза Третьякова
Ліза Третьякова
Ліза Третьякова
Ліза Третьякова
Ліза Третьякова
Ліза Третьякова
Ліза Третьякова
Ліза Третьякова
Ліза Третьякова
Ліза Третьякова
Ліза Третьякова
Ліза Третьякова
Ліза Третьякова
Ліза Третьякова
Ліза Третьякова
Ліза Третьякова
Ліза Третьякова
Ліза Третьякова
Ліза Третьякова
Ліза Третьякова
Ліза Третьякова
Ліза Третьякова
Ліза Третьякова
Ліза Третьякова
Ліза Третьякова
Ліза Третьякова
Ліза Третьякова
Ліза Третьякова
Ліза Третьякова
Ліза Третьякова
Ліза Третьякова
Нагадаємо, що недавно дружина футболіста збірної України знялася у відвертій фотосесії.